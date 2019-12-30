Во Всеволожске в этому году построят парк к 75-летию Победы

Всего в этом году власти региона планируют благоустроить 100 общественных и дворовых пространств.

Власти Ленобласти построят новый парк во Всеволожске к 75-летию Победы. Работы будут идти в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила начальник отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по ЖКХ региона Марина Григоренко.

В парке будут установлены мемориальная стела, полноразмерная модель самолета ДБ-3ф (ИЛ-4, памятник защитникам Балтийского и Ленинградского неба, реконструкция исторических сооружений.

Всего в этом году власти региона планируют благоустроить 100 общественных и дворовых пространств.

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