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Во Всеволожске в этому году построят парк к 75-летию Победы
Сегодня, 12:36
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nastya960

Во Всеволожске в этому году построят парк к 75-летию Победы

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Всего в этом году власти региона планируют благоустроить 100 общественных и дворовых пространств.  

Власти Ленобласти построят новый парк во Всеволожске к 75-летию Победы. Работы будут идти в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила начальник отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по ЖКХ региона Марина Григоренко.

В парке будут установлены мемориальная стела, полноразмерная модель самолета ДБ-3ф (ИЛ-4, памятник защитникам Балтийского и Ленинградского неба, реконструкция исторических сооружений.

Всего в этом году власти региона планируют благоустроить 100 общественных и дворовых пространств.  

Фото: pixabay 

Теги: всеволожск, парк победы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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