Кроме того, у нарушителя с собой еще и не было водительских прав.

Во Всеволожске полиция со стрельбой поймала нетрезвого водителя. О результатах погони 21 ноября рассказали в пресс-службе полицейского Главка.

Накануне утром полиция остановила для проверки автомобиль "БМВ", который остановился в Пугоревском проезде в городе Всеволожск Ленинградской области. Однако когда полицейские подошли к иномарке, машина неожиданно завелась, столкнулась с припаркованным рядом "ВАЗом" и уехала. Полицейские бросились вслед за автомобилем-беглецом, однако его водитель игнорировал требования остановить машину. Пришлось даже восемь раз выстрелить по колесам, что принесло свои плоды – "БМВ" остановился. В результате стрельбы никто не пострадал.

"Гонки" с полицейскими решил устроить подвыпивший 33-летний уроженец Ставропольского края, у которого еще и не было водительских прав. Нарушителя доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, отметили в МВД.

Ранее мы сообщали о том, что девятиклассник с отравлением упал с козырька подъезда на Непокоренных. Подросток получил тяжелые травмы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти