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Во Всеволожске поймали насильника, который нападал на женщин в лифте
Сегодня, 19:52
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Во Всеволожске поймали насильника, который нападал на женщин в лифте

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Один из инцидентов произошел в ЖК "Династия" 12 января.

Правоохранители задержали в Ленобласти мужчину, который нападал на женщин в подъездах. Злоумышленник приставал к девушкам в лифте. Об этом сообщили на портале "Аргументы и факты Санкт-Петербург". 

Извращенец насиловал жительниц Всеволожска. Один из инцидентов произошел в ЖК "Династия" 12 января. Он попал на запись камеры наблюдения. Благодаря этому видео оперативники и вычислили преступника.

Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, задержание, извращенец, нападение в парадной, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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