Во Всеволожске поймали насильника, который нападал на женщин в лифте

Один из инцидентов произошел в ЖК "Династия" 12 января.

Правоохранители задержали в Ленобласти мужчину, который нападал на женщин в подъездах. Злоумышленник приставал к девушкам в лифте. Об этом сообщили на портале "Аргументы и факты Санкт-Петербург".

Извращенец насиловал жительниц Всеволожска. Один из инцидентов произошел в ЖК "Династия" 12 января. Он попал на запись камеры наблюдения. Благодаря этому видео оперативники и вычислили преступника.

Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна.

Фото: Piter.tv