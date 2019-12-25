Пожилая женщина разбилась после падения с балкона во Всеволожске

Пенсионерка упала с общественного балкона 17-этажного жилого дома.

Утром 29 июня в полицию Ленобласти поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины под окнами дома №18 на Ленинградской улице во Всеволожске. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах

Женщина выпала с общественного балкона 17-этажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей.

Одна из местных жительниц рассказала, что обнаружила тело женщины и увидела сотрудников скорой помощи, когда спускалась вниз. На вид погибшей около 65 лет. Ранее свидетельница не встречала пенсионерку. В настоящее время обстоятельства падения пенсионерки выясняются.

Ранее мы писали, что в квартире в Янино нашли тело двухмесячной девочки.

Фото: pixabay.com