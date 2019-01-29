Во Всеволожске 31-летний хулиган решил пострелять из пистолета в школьника

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу вечером в полицию Всеволожского района позвонила мать 15-летнего мальчика, которая рассказала стражам порядка, что в ее сына из газового пистолета стрелял неизвестный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Стражи порядка "по горячим следам" нашли 31-летнего подозреваемого, который находился у дома 1 по Пугоревскому проезду. Мужчина выстрелил в ребенка из хулиганских побуждений.

Правоохранители доставили злоумышленника в отдел. Уточняются подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: около станции "Ржевка" хулиганы напали на школьника и силой удерживали его.

Фото: Piter.tv