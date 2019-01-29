Около станции "Ржевка" хулиганы напали на школьника и силой удерживали его

У подростка отобрали наушники и потребовали деньги.

В четверг, 16 июня, в полицию Красногвардейского района обратилась мать 17-летнего подростка, которая рассказала стражам порядка, что ее сына поймали неизвестные молодые люди на станции "Ржевка". По словам женщины, хулиганы удерживали школьника силой, отобрали личные вещи и пытались увезти в Выборгский район.

По "горячим следам" правоохранители вышли на злоумышленников. Ими оказались 21-летние молодые люди. Потерпевшего освободили и передали родителям.

Хулиганов доставили в отдел полиции. Отчим мальчика написал заявление на бандитов. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv