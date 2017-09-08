Во Владивостоке пьяный мотоциклист разбился вместе со своей пассажиркой

Страшная авария произошла накануне вечером, 7 сентября, возле одного из популярных пляжей города Владивостока.
Около 18 часов по местному времени пьяный мотоциклист на большой скорости ехал в сторону пляжа. С второстепенной дороги ехала иномарка. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, мотоциклист "положил" байк и сам водитель и его пассажирка пролетели по дороге несколько метров.
Неравнодушные очевидцы ДТП оказали первую доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков. Парень и девушка получили множественные травмы различной тяжести, и были госпитализированы в срочном порядке в больницу. У девушки наряду с другими повреждениями диагностирована травма позвоночника.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.
Фото и видео: Instagram/dps_vl