Во Владивостоке пьяный мотоциклист разбился вместе со своей пассажиркой

Момент аварии, попавший в объектив видеорегистратора, опубликовали в интернете

Страшная авария произошла накануне вечером, 7 сентября, возле одного из популярных пляжей города Владивостока.

Около 18 часов по местному времени пьяный мотоциклист на большой скорости ехал в сторону пляжа. С второстепенной дороги ехала иномарка. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, мотоциклист "положил" байк и сам водитель и его пассажирка пролетели по дороге несколько метров.

Неравнодушные очевидцы ДТП оказали первую доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков. Парень и девушка получили множественные травмы различной тяжести, и были госпитализированы в срочном порядке в больницу. У девушки наряду с другими повреждениями диагностирована травма позвоночника.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Фото и видео: Instagram/dps_vl