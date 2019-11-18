Во Владивостоке молодожены начали стрелять у ЗАГСа

Видео разлетелось по сети, молодоженами занялась полиция.

Во Владивостоке возле здания ЗАГСа новоиспеченные муж и жена начали стрелять из автомата и пистолета.

В минувшие выходные 24-летний мужчина и 22-летняя девушка в одном из ЗАГСов Владивостока узаконили свои отношения и стали мужем и женой. Отметить это радостное для них событие они решили необычным способом, они начали стрелять из автомата и пистолета. Сделал выстрел и один из гостей свадьбы. Все происходящее возле ЗАГСа снимали на видео.

Видео попало в интернет и разлетелось по сети. Данное видео попало и в поле зрения органов правопорядка. Личности молодоженов уже установлены. Полиция по данному факту ведет проверку.

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Видео: HUE