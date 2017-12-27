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Во Владимирской области в жутком ДТП погиб мужчина, 5 человек в больнице

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Появились подробности смертельного ДТП в Юрьев-Польском районе Владимирской области.

Страшная авария произошла накануне, 26 декабря, в Юрьев Польском районе Владимирской области.

Приблизительно в половине 5го вечера на автодороге Юрьев-Польский - Кольчугино вблизи села Паладино 31-летний водитель автомобиля "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2109 под управлением 53-летнего мужчины, жителя Юрьев-Польского.

В результате мощного удара водитель отечественной легковушки погиб на месте ДТП. Его три пассажирки, несовершеннолетние школьницы, с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу. Водитель и пассажир иномарки также с травмами различной тяжести доставлены в больницу Юрьев-Польского.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео:Piter.TV

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области

 

Теги: владимир , жесть , новости регионов , смертельное дтп , юрьев польский
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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