Во Владимирскую больницу поставили просроченные на 15 лет аппараты ИВЛ

Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по данному факту.

Во Владимирскую больницу №6 поставили аппараты ИВЛ с истекшим сроком годности.

ТАСС со ссылкой на Прокуратуру Владимирской области сообщает, что прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу, которая предназначена для лечения больных коронавирусной инфекцией, аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности. Уточняется, что срок годности закончился еще 15 лет назад.

Прокуратура сообщает, что в ходе проверки по материалам СМИ в больнице №6 были обнаружены 50 аппаратов ИВЛ "Фаза-5НР", которые не пригодны для использования.

Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали. Срок их хранения на момент приобретения для нужд лечебных учреждений города Владимира истек более 15 лет назад Прокуратура Владимирской области

Специализированное обслуживание аппаратов не проводилось. Кроме того при эксплуатации данных аппаратов требуется анестетик "фторотан" (препарат для введения в наркоз), который не используется уже более 15 лет. В общей сложности в больницу были поставлены некачественные медицинские изделия на сумму свыше 6 миллионов рублей.

На 22 апреля во Владимирской области 293 выявленных случаев коронавируса. Из них выздоровели 11 человек, 5 человек скончались.

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