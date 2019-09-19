Во Владикавказе бывший муж из ревности изрезал ножом бывшую жену прямо под камерами

Девушка пыталась оказать сопротивление, но ее бывший муж нанес ей несколько серьёзных ранений, в том числе в шею и руку.

В камеру видеонаблюдения попал момент нападения мужчины на свою бывшую жену. Он нанес девушке несколько серьёзных ранений, в том числе в шею и руку. Об этом сообщил " Регион онлайн".

Мужчина пришел на работу к своей бывшей жене, чтобы выяснить отношения. Он обвинял ее в том, что она спит с другими мужчинами после их развода. Сначала 31-летний мужчина отобрал у девушки телефон, а потом выхватил нож и бросился с ним на экс-супругу. Та пыталась оказать сопротивление, но ее бывший муж нанес ей несколько серьёзных ранений, в том числе в шею и руку.

Очевидцы вызвали девушке скорую. Её доставили в республиканскую клиническую больницу, а нападавший тем временем скрылся. Позже мужчина сам явился с повинной. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в Петербурге задержали двух подозреваемых в покушении на убийство мигранта.

Видео: Telagram/ КБ+18