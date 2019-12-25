Во Вьетнаме фирма отмывала использованные презервативы и пускала их в продажу

Предприимчивые вьетнамцы отмывали использованные презервативы и продавали их под видом новых.
Вьетнамская полиция во время рейда обнаружила подпольный цех по изготовлению якобы новых презервативов. Цех был оборудован в одной из квартир. Там в антисанитарных условиях мыли использованные презервативы, сушили их с помощью фалоимитаторов и упаковывали. Затем эти презервативы отправлялись в продажу под видом новых.
При обыске в квартире было обнаружено 324 000 использованных презервативов.
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Фото:pixabay
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