Во Фрунзенском районе закрыли лабораторию по изготовлению наркотиков

В Петербурге "накрыли" лабораторию, в которой изготавливали наркотики и хранили оружие.

Петербургская полиция закрыла незаконную лабораторию во Фрунзенском районе. В помещении производились наркотики. При обыске помещения сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия и более 20- граммов психотропных веществ.

Уголовное дело было начало еще в марте 2017 года, однако, выйти на производителей оперативникам удалось только к 25 сентября. Напомним, что процесс начался с поимки петербуржца, который пытался продать 1,3 грамма наркотических веществ около дома номер 25 по Малой Балканской улице.

Следствие установило, что лаборатория работала с января 2017 года. В “бизнесе” замешаны как минимум трое мужчин. Один из них является химиком, другой - хозяином предприятия, а третий - охранником, водителем и сбытчиком. Последний по совместительству работает сантехников в своем районе.

При обыске квартир задержанных также найдены наркотики, оборудование для изготовления веществ, весы, упаковка, винтовки, четыре пневматических пистолета и охотничьи ножи. Организатор “дела” находится под стражей. Двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.