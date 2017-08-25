Смольный поручил согласовать переселения в рамках реновации с каждой семьей

Компании "СПб Реновация" поручили подготовить график переселения в рамках реновации во Фрунзенском районе. Комитет Смольного поручил согласовывает его с каждой семьей.

На строительной площадке компании "СПб Реновация" прошла встреча главы Комитета по строительству Сергея Морозова и жителей квартала, ограниченного Лиговским проспектом, улицами Расстанной, Тамбовской и Прилукской. Жители боятся, что реновация приведет к уплотнительной застройке. При этом уменьшится площадь зеленых насаждений.

На встрече застройщика и администрации района попросили обеспечить полную прозрачность разработки новый проектов планировки и межевания территории, передает "Петербургский дневник".

Так как жителей района волновали вопросы о площади и расположении квартир, глава комитета поручил девелоперу и отраслевому ведомству подготовить и согласовать график переселения с каждой семьей. В документе пропишут сроки выделения квартир, сноса дома и заселения в новое жилье.