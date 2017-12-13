Во Фрунзенском районе начали косить снег

Задания по "стрижке газона" вступают в силу.

Сегодня вечером во Фрузнеском районе в парке Интернационалистов, по словам очевидцев, представители Комитета по благоустройству поставили задание по стрижке снега. А добросовестные рабочие комитета его выполняют.

Парк находится рядом со станцией метро "Международная", где местные жители и обратили внимание на интересную картину: рабочие с садовыми триммерами в руках ходили по парку и косили снежные сугробы.

Никто до сих пор не знает, что же сподвигло рабочих косить сугробы.

Фото: ВКонтакте / Новости Купчино