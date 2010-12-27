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Во Фрунзенском районе силовики изъяли почти 5 тысяч бутылок с метиловым спиртом
Сегодня, 14:29
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lesjasap
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Во Фрунзенском районе силовики изъяли почти 5 тысяч бутылок с метиловым спиртом

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В районе Купчино оперативники обнаружили почти 5 тысяч бутылок стеклоомывателя с метанолом.

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранительные органы изъяли крупную партию стеклоомывателя, опасного для здоровья. “Незамерзайка” содержала в своем составе метиловый спирт.
 
Жидкость обнаружена на авторынке по улице Фучика, 8. Оперативники сократили ассортимент предпринимателя, торговавшего запрещенкой, 4,89 тысячи полуторалитровых бутылок. В настоящее время данные продукты бытовой химии направлены на специальные склады. 
 
После экспертизы стало известно, что допустимая норма метилового спирта была превышена в 580 раз. Напомним, что при употреблении 10 грамм метилового спирта внутрь организма, человек слепнет, а после 30 - умирает. В России введен запрет на продажу товара с добавлением данного вещества с 2007 года. 
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Теги: купчино , улица фучика , фрунзенский район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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