Во Фрунзенском районе силовики изъяли почти 5 тысяч бутылок с метиловым спиртом

В районе Купчино оперативники обнаружили почти 5 тысяч бутылок стеклоомывателя с метанолом.

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранительные органы изъяли крупную партию стеклоомывателя, опасного для здоровья. “Незамерзайка” содержала в своем составе метиловый спирт.

Жидкость обнаружена на авторынке по улице Фучика, 8. Оперативники сократили ассортимент предпринимателя, торговавшего запрещенкой, 4,89 тысячи полуторалитровых бутылок. В настоящее время данные продукты бытовой химии направлены на специальные склады.

После экспертизы стало известно, что допустимая норма метилового спирта была превышена в 580 раз. Напомним, что при употреблении 10 грамм метилового спирта внутрь организма, человек слепнет, а после 30 - умирает. В России введен запрет на продажу товара с добавлением данного вещества с 2007 года.