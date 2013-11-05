Во Франции ввели локдаун с комендантским часом

Общенациональная изоляция будет длиться четыре недели.

Во Франции ввели общенациональный четырехнедельный локдаун с комендантским часом. Президент Эммануэль Макрон обратился к гражданам с соответствующим заявлением. Мероприятие транслировал местный телеканал France24. Политик объяснил, что по стране ухудшается эпидемиологическая обстановка. К первому апреля медики зарегистрировали 58 828 новых пациентов, в то время как в середине февраля показатель составлял всего 23 170 человек.

Вирус не только заразнее, но к тому же смертельно опасен...44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет. Эмманюэль Макрон, президент Франции

На время повторного общенационального карантина все сотрудники переводятся на удаленный режим работы. На три недели будут закрыты учебные заведения и детские сады. Студенты смогут очно посещать вуз не чаще одного раза в неделю. Запрещается работа непродовольственных магазинов. Исключение сделано для книжных и музыкальных бутиков. Работу парикмахерских власти также решили не приостанавливать. Правительство запрещает поездки без значимой причины на расстояние более 10 километров от места самоизоляции. Перемещаться между регионами жители Франции смогут только на пасхальные выходные. Ежедневно вводится комендантский час. Он действует с 19 часов вечера.

Макрон заявил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин к лету.

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