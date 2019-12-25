Макрон: ЕС продолжит поддерживать гражданское общество в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России. Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции, собранной по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
Сегодня мы также обсудили вопросы России и Турции. Что касается России – к этому вопросу мы вернемся на нашей следующей встрече, – мы вновь подтвердили нашу единую позицию: одновременно адресовать наше твердое послание, как это было в прошлый раз с принятием санкций в ответ на дело Навального.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
В Париже заявили, что не могут обойти стороной гражданское общество, возникшее в России, поэтому будут продолжать его поддерживать. Напомним, что в последнее время отношения ЕС и РФ обострились из-за "дела Навального". Евросоюз ввел в отношении Москвы дополнительные санкции.
Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин.
Фото: News Update
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