Макрон: ЕС продолжит поддерживать гражданское общество в России

Глава Франции выступил по итогам встречи на саммите ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России. Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции, собранной по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

Сегодня мы также обсудили вопросы России и Турции. Что касается России – к этому вопросу мы вернемся на нашей следующей встрече, – мы вновь подтвердили нашу единую позицию: одновременно адресовать наше твердое послание, как это было в прошлый раз с принятием санкций в ответ на дело Навального. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже заявили, что не могут обойти стороной гражданское общество, возникшее в России, поэтому будут продолжать его поддерживать. Напомним, что в последнее время отношения ЕС и РФ обострились из-за "дела Навального". Евросоюз ввел в отношении Москвы дополнительные санкции.

Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин.

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