Во Франции считают, что Москва и Пекин пытаются за счет вакцин усилить свое влияние на страны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-конференции по результатам первого дня онлайн-саммита Евросоюза. По мнению главы государства, война ведется из-за стремления России и КНР оказать влияние на общество при помощи использования вакцин. Он призвал Европу наладить собственное производство препаратов для профилактики коронавируса.

Также Макрон пожал, что в ближайшее время ЕС увеличит объемы изготовления вакцин и станет крупнейшим производителем. Он предложил блокировать экспорт вакцин из Евросоюза, если производитель не способен выполнить обязательства по поставкам.

Во Франции уточнили, что американские компании Pfizer и Moderna, в отличии от британско-шведской AstraZeneca, выполняют свои обязательства.

Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО.

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