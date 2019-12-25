Макрон заявил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин к лету

Во Франции считают, что регион может обеспечить население вакцинами от коронавируса без помощи со стороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от коронавируса к лету. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам первого дня онлайн-саммита стран ЕС.

Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин. Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет. Европа - это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер государства признал то, что сейчас в кампании по вакцинации населения фиксируется отставание по графику, однако его удается наверстывать.

Макрон: ЕС продолжит поддерживать гражданское общество в России.

Видео: YouTube / BFMTV