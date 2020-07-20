Полиция не нашла свидетельств его причастности к произошедшему.

Во Франции отпустили задержанного по подозрению в поджоге собора мигранта. Об этом сообщили местные журналисты из BFMTV. Полиция не стала предъявлять обвинения в адрес приезжего, которого подозревала в поджоге собора Петра и Павла в Нанте.

На данный момент известно, что 39-летний мигрант стал добровольцем в соборе. Он должен был закрыть дверь на ключ 18 июля. В этот день и произошел пожар. В издании Presse Ocean добавили, что представители закона посчитали, что мужчина не был причастен к произошедшему. Его допросили и оценили "противоречия в расписании" иностранца.

Возгорание в соборе произошло около 7:30 утра по местному времени 18 июля. Его потушили в тот же день. Никто не пострадал. Прокуратура рассматривает версию о намеренном поджоге. Однако следов взлома в здании не обнаружено.

напомним, что собор в Нанте заложен в 1424 году. Строительство завершилось в 1891 году. Здание является одним из крупнейших готических церквей во Франции.

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Видео: YT / Franceat