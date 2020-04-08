Иностранные эксперты рассказали о достоинствах российского истребителя.

Во Франции назвали "жемчужину российской авиации". Журналисты из издания Capital дали такое определение истребителю Су-57. Военные эксперты заметили, что самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, благодаря чему способен достигать скорости в 2600 километров в час. При этом скорость подъема борта составляет 21000 метров в минуту, а дальность полета - 1750 километров. Французские авторы отметили маневренность самолета. Они добавили, что Су-57 все еще имеет определенные трудности "с развитием".

Напомним, что в декабре 2019 года Китай отказался признавать Су-57 истребителем пятого поколения. Специалисты считают, что самолет подходит под категорию 4+++.

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Видео: Youtube/ Минобороны России