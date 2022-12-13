Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Приморским шоссе перекроют на 6 месяцев

На участке будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, направляющие стрелки, ограждения.

На шесть месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 15 апреля по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД. Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

В это время дорожники займутся реконструкцией северного участка – дорогу протяжённостью в 11 км к 31 августа 2026 года хотят расширить до шести полос.

На участке будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, направляющие стрелки, ограждения.

На КАД с 13 марта ограничили скорость около Вантового моста. Ограничение ввели до 5 апреля.

Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"