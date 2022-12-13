Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Приморским шоссе перекроют на 6 месяцев

На шесть месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В период с 15 апреля по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД. Движение будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении.
В это время дорожники займутся реконструкцией северного участка – дорогу протяжённостью в 11 км к 31 августа 2026 года хотят расширить до шести полос.
На участке будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость, направляющие стрелки, ограждения.
На КАД с 13 марта ограничили скорость около Вантового моста. Ограничение ввели до 5 апреля.
Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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