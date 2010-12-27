Водитель отказался выходить из машины.

В ночь на пятницу, 25 октября, внедорожник протаранил знак, установленный на въезде в посёлок Песочный. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель отказался выходить из машины.

"Водитель на Сузуки с признаками САО въехал прямо в монумент "пос. Песочный. Курортный район". Сидит не выходить", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в аварии никто кроме знака "поселок Песочный" не пострадал.

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Фото:дтп и чп петербург/вк