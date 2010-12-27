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Внедорожник протаранил знак, установленный на въезде в посёлок Песочный
Сегодня, 11:04
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IRINA_CHALKINA

Внедорожник протаранил знак, установленный на въезде в посёлок Песочный

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Водитель отказался выходить из машины.

В ночь на пятницу, 25 октября, внедорожник протаранил знак, установленный на въезде в посёлок Песочный. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

По словам очевидцев, водитель отказался выходить из машины.

"Водитель на Сузуки с признаками САО въехал прямо в монумент "пос. Песочный. Курортный район". Сидит не выходить",

— сказано в сообщении.

Отмечается, что в аварии никто кроме знака "поселок Песочный" не пострадал. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге под суд пойдет банда грабителей ювелирных магазинов.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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