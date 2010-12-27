В ночь на пятницу, 25 октября, внедорожник протаранил знак, установленный на въезде в посёлок Песочный. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам очевидцев, водитель отказался выходить из машины.
"Водитель на Сузуки с признаками САО въехал прямо в монумент "пос. Песочный. Курортный район". Сидит не выходить",
— сказано в сообщении.
Отмечается, что в аварии никто кроме знака "поселок Песочный" не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге под суд пойдет банда грабителей ювелирных магазинов.
Фото:дтп и чп петербург/вк
Обсуждение ( 0 )