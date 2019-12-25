Власти предложат москвичам сдавать свои машины в каршеринг. Об этом рассказал глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов. По его словам, власти разрабатывают запуск проекта "Народный каршеринг".
По словам Ликсутова, в столице очень много автомобилей — и 90% времени они простаивают. Проект заключается в том, что гражданин сможет сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду на тот период, пока он им не пользуется.
Ваша же машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги.
Максим Ликсутов, глава Дептранса Москвы
По его словам, для данного проекта разработают специальное приложение, а власти будут мониторить профили пользователей.
Собственники автомобилей сами смогут решать — кому сдавать машину в аренду, а кому нет. Место возвращения транспорта также будет выбирать его владелец.
Ранее эксперты выяснили, как изменилось отношение россиян к каршерингу на фоне пандемии.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все