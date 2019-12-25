Эксперты выяснили, как изменилось отношение россиян к каршерингу на фоне пандемии

После снятия ограничений на использование каршеринга 35% пользователей сразу вернулись к прежней частоте использования сервиса.

Эксперты выяснили, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к каршерингу. Опрос провели эксперты "Авито Авто".

После снятия ограничений на использование каршеринга 35% пользователей сразу вернулись к прежней частоте использования сервиса, еще 20% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности и 20% хотят полностью отказаться от сервиса в пользу личного авто.

Каршеринг в масштабах страны остается развивающейся услугой. Из 10 000 респондентов, принимавших участие в исследовании, 78% отметили, что пока не пользуются каршерингом. Более 15 поездок в месяц совершают только 2% опрошенных. Самый большой процент (17%) совершают от 1 до 5 поездок в месяц. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет пользуются каршерингом чаще всего.

Петербуржцы смогут уехать в Карелию на каршеринге.

Фото: instagram.com/yndx.drive