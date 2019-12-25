Власти Петербурга спрогнозировали пик коронавируса

В Смольном считают, что в России и Петербурге пик еще не наступил.

Губернатор Петербурга высказал свое предположение относительно сроков пика коронавирусной инфекции. Об этом журналисты узнали на конференции в ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", где расшифровали геном коронавируса.

Так, по мнению властей города, в России и Северной столице пик заболевания наступит через 2-3 недели. По словам губернатора, город готов к эпидемии и вскоре будут приняты все меры для безопасности граждан.

Ранее мы сообщали, что Беглов рассказал о поддержке петербургского бизнеса в период пандемии коронавируса.

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