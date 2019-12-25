Власти объяснили очередь из "скорых" у больницы в Сестрорецке

Оказалось, что в медицинском учреждении изменилась схема приема больных.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, почему у больницы в Сестрорецке собралась огромная очередь из "скорых". Об этом рассказали в районной администрации.

Как оказалось, у больницы №40 в Сестрорецке изменилась схема приема больных. В настоящее время, медучреждение принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, для зараженных сделали отдельный въезд со стороны улицы Борисова.

Местные власти объясняют очередь из "скорых" тем, что для пациентов с подозрением на COVID-19 требуется больше времени на осмотр. Отмечается, что больные проходят через санпропускник, имеющий шлюзовую систему противоэпидемической защиты.

Ранее мы сообщали о том, что реаниматолог больницы Святого Георгия рассказал, как COVID-19 "сжигает" легкие человека.

Фото:Piter.TV