Власти Москвы хотят снести съемочную площадку "Дома-2"

На ее месте построят дорогу из Саларьево в Марьино.

Власти Москвы хотят снести съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2". На ее месте построят дорогу из Саларьево в Марьино. Чиновники уже оповестили владельца программы об изъятии земли. Все пройдет в рамках закона. Об этом сообщает ТАСС.

Съемочная площадка популярного российского реалити-шоу "Дом-2" называется "Поляной". Она расположена около поселка Летова Роща в ТиНАО. "Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время вышло более пяты тысяч выпусков. Стоит отметить, что противники шоу уже давно ждет его закрытия и сноса "Поляны".

Ранее мы писали, что в Горелово рабочие оставили после себя непроходимую свалку.

Фото: ВКонтакте / Дом 2