Сегодня в Японии было зафиксировано 300 новых случаев заражения коронавирусом.

Власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля. Об этом сообщает японское общественное телевидение. Известно, что режим чрезвычайного положения в стране продлится месяц.

Решение принимало правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. О введении режима ЧС объявят 7 апреля, он начнёт действовать 8 апреля и затронет несколько префектур — Токио, Канагве, Тибе, Сайтаме, а также Осаку, Хёго и Фукуоку.

Особенности режима ЧС в Японии таковы, что там не получится ввести всеобщий карантин, прекратить работу многих компаний, а также ограничить передвижение транспорта и закрывать города.

Губернаторы смогут настоятельно рекомендовать жителям без крайней нужды не покидать дома. При режиме ЧС могут ограничить деятельность школ, кинотеатров и прочих мест массового скопления людей.

Сегодня в Японии было зафиксировано 300 новых случаев заражения коронавирусом. 143 из них - в Токио.

Ранее олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год.