Страна не примет туристов из-за боязни второй волны заражений.

Власти Таиланда пока не намерены открывать границы для иностранных граждан. Об этом заявил генеральный секретарь Совета национальной безопасности, генерал Сомсак Рунгсита во время брифинга с журналистами в Доме правительства. Спикер объяснил, что Таиланд не готов принимать путешественников несмотря на очередное ослабление ограничений, принятых ранее из-за пандемии коронавируса.

Мы ослабляем многие ограничения, действующие в стране, однако пока, к сожалению, не можем открыть границы для иностранных граждан Сомсак Рунгсита, генсекретарь Совета нацбезопасности Таиланда

Рунгсита напомнил, что большая часть зараженных COVID-19 по Таиланду представляет собой завозные случаи. Инфекционными больными стали граждане Таиланда, прибывшие из других стран вывозными рейсами. Сейчас все пациенты размещены в карантинных учреждениях.

Пока эпидемиологическая обстановка в мире остается опасной, мы не можем принимать туристов и других визитеров Сомсак Рунгсита, генсекретарь Совета нацбезопасности Таиланда

Специалист отметил, что страна не будет рисковать приемом туристов, так как из-за этого Таиланд может накрыть вторая волна заражений. Воздушные, сухопутные и морские границы правительство закрыло для иностранных граждан с конца марта.

В Таиланде задумались о новых сборах с россиян после пандемии коронавируса.