Теперь госзаказчики смогут проводить конкурс на проектирование, строительство и поставку в один этап.

В среду, 9 апреля, стало известно о том, что власти России заявили о необходимости снять избыточные ограничительные барьеры в строительной отрасли. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в правительстве РФ разработали антикризисный план и подготовили целый ряд поправок в Градостроительный кодекс. Теперь строительные компании могут проводить процедуры публичных слушаний в онлайн-режиме, агосзаказчикам дали право проводить конкурсы в один этап.

Кроме того, отменены проверки строительных объектов. Исключение — проверки на безопасность объекта.

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