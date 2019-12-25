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Власти России заявили о необходимости снять избыточные ограничительные барьеры в строительной отрасли
Сегодня, 17:14
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IRINA_CHALKINA

Власти России заявили о необходимости снять избыточные ограничительные барьеры в строительной отрасли

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Теперь госзаказчики смогут проводить конкурс на проектирование, строительство и поставку в один этап. 

В среду, 9 апреля, стало известно о том, что власти России заявили о необходимости снять избыточные ограничительные барьеры в строительной отрасли. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в правительстве РФ разработали антикризисный план и подготовили целый ряд поправок в Градостроительный кодекс. Теперь строительные компании могут проводить процедуры публичных слушаний в онлайн-режиме, агосзаказчикам дали право проводить конкурсы в один этап. 

Кроме того, отменены проверки строительных объектов. Исключение — проверки на безопасность объекта. 

Ранее мы сообщали о том, что УФАС заподозрил новый картель на рынке петербургского благоустройства.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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