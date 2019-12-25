УФАС заподозрил новый картель на рынке петербургского благоустройства

Доход двух сговорившихся компаний составил 41 миллион рублей.

Петербургское УФАС заподозрило новый картель в сфере городского благоустройства. Как сообщили в пресс-службе ведомства 29 апреля, сговориться могли две компании, участвовавшие сообща в 31 закупке.

Отмечается, что все торги касались установки ограждений газонов,уличной мебели и малых архитектурных форм, ремонта детских площадок и спортивного игрового оборудования. Доход ООО "Производственные высоты" и ООО "Прецизионные технологии" после заключения контрактов составил 41 миллион рублей. В УФАС разобрались, что для совместного участия в закупках фирмы использовали одинаковые телефоны, электронные почты и даже ip-адреса. Снижение максимальной цены контракта в торгах сообщников составляло не больше процента, хотя в аналогичных закупках других организаций тот же показатель останавливался на отметке в 29%. Таким образом, фирмы нарушили пункт Закона о защите конкуренции.

Комиссия антимонопольщиков рассмотрит дело сообщников 2 июня.

Немногим ранее в Петербурге выявили новый картель в сфере социального питания.

Фото: Piter.TV