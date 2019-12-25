Власти Петербурга заявили о второй волне коронавируса

Однако город пока что справляется.

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге позволяет говорить о второй волне, но город пока справляется с ситуацией. Такое заявление сделал вице-губернатор Олег Эргашев, сообщил "Интерфакс".

Можно говорить о некой второй волне. Олег Эргашев

На сегодняшний день в Петербурге 15% свободных коек, по словам вице-губернатора, город справляется со сложившейся ситуацией. Резервные госпитали пока что не планируют вводить в работу с коронавирусов.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 697 человек.

Фото: Piter.TV