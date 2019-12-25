Власти Петербурга заявили о второй волне коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге позволяет говорить о второй волне, но город пока справляется с ситуацией. Такое заявление сделал вице-губернатор Олег Эргашев, сообщил "Интерфакс".
Можно говорить о некой второй волне.
Олег Эргашев
На сегодняшний день в Петербурге 15% свободных коек, по словам вице-губернатора, город справляется со сложившейся ситуацией. Резервные госпитали пока что не планируют вводить в работу с коронавирусов.
В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 697 человек.
Фото: Piter.TV
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