Власти Петербурга закупаются туалетной бумагой и полотенцами

Закупка обошлась 4,4 миллиона рублей.

Власти города выделили 4,4 миллиона на закупку рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец. Товар должен прийти в течение месяца, сообщили в ЗакС.ру.

Бумажные полотенца в количестве 3000 рулонов (один рулон – 350 метров) обойдутся городу в 3,8 миллиона рублей. Столько же рулонов туалетной бумаги по 450 метров каждый обойдутся в 456 тысяч рублей. Смольный регулярно делает подобные оптовые закупки.

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