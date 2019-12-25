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Власти Петербурга закупаются туалетной бумагой и полотенцами
Сегодня, 21:35
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arteliseev

Власти Петербурга закупаются туалетной бумагой и полотенцами

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Закупка обошлась 4,4 миллиона рублей.

Власти города выделили 4,4 миллиона на закупку рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец. Товар должен прийти в течение месяца, сообщили в ЗакС.ру.

Бумажные полотенца в количестве 3000 рулонов (один рулон – 350 метров) обойдутся городу в 3,8 миллиона рублей. Столько же рулонов туалетной бумаги по 450 метров каждый обойдутся в 456 тысяч рублей. Смольный регулярно делает подобные оптовые закупки. 

Ранее мы сообщали, что умер сооснователь группы "Гражданская оборона". 

Фото: pixabay

Теги: государственная закупка, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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