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Власти Петербурга выделили более 11 млн рублей на оснащение детсада № 63 Калининского района
Сегодня, 16:06
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Власти Петербурга выделили более 11 млн рублей на оснащение детсада № 63 Калининского района

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В здании есть  игровые комнаты, спортзал, музыкальные кабинеты, современный пищеблок.

Власти Петербурга направили  11,5 млн рублей на оснащение детского сада № 63 Калининского района. Учреждение рассчитано на 160 детей от 1,5 до 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Застройщик безвозмездно передал здание в собственность Северной столицы. Для детского сада в ближайшее время закупят мебель, инвентарь и другие необходимые вещи. 

В здании есть  игровые комнаты, спортзал, музыкальные кабинеты, современный пищеблок. Также здесь работает бассейн. В ближайшее время здесь откроют соляные пещеры.

По словам главы Петербурга Александра Беглова, в этом квартале живет много молодых семей с детьми. Поэтому здесь будут строить много дошкольных учреждений.

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Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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