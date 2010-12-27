Власти Петербурга увеличат длину железнодорожной ветки до Пулково

Стоимость проекта аэроэкспресс в Петербурге оценивается в 25 млрд рублей, из которых город 10 млрд внесет имуществом.

Вице-губернатор города Игорь Албин заявил, что реализация проекта строительства аэроэкспресса в Петербурге начнется уже в текущем году.

Мы готовы объявить тендер на аэроэкспресс. Заявил чиновник

По его словам, стоимость проекта составляет 25 млрд рублей, 10 млрд из которых город готов внести имуществом. Протяженность пути составит 22 км.

Сложность заключается в 5 км железнодорожного пути, который придется строить. На проект предоставят бюджетный кредит, а остальное составят партнерские средства. Окупаемость, по предварительным подсчетам, составит 12 лет. Эксплуатировать аэроэкспресс будет концессионер, лучше всех переговоры на данный момент идут с ВТБ. Отметил Албин

Известно, что аэроэкспресс будет возить пассажиров от Витебского вокзала до аэропорта Пулково, но возможно и так, что маршрут поезда продлят до города Южного.

Такой вариант рассматриваем. Это еще 10-15 км дороги. Проект планировки территорий для аэроэкспресса до Пулково будет разработан до конца этого года. А тема с продлением — обсуждается. Заключил вице-губернатор

Уточняется, что стоимость проезда будет варьироваться от 300 до 500 рублей.