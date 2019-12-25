В Петербурге многоквартирные дома готовы к зиме

Из-за пандемии коронавируса была поставлена задача подготовить все дома к зиме не к 15 сентября, а к 1.

Жилой фонд Петербурга полностью готов к зимнему периоду. На данный момент отремонтированы крыши домов и проведены другие технические работы. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.

Из-за пандемии коронавируса была поставлена задача подготовить все дома к зиме не к 15 сентября, а к 1.

В условиях пандемии мы должны заблаговременно быть готовыми к тому, чтобы безаварийно, в ранние сроки предоставить тепло в дома и горячую воду для того, чтобы снизить риск заболевания простудными заболеваниями, которые способствуют распространению коронавируса. Виктор Борщев, председатель Жилищного комитета

Специалисты успели в срок проверить техническое состояние инженерных систем, в том числе систем водоснабжения и отопления.

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