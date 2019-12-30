Власти Петербурга прокомментировали антимусорные митинги в Петергофе и Ломоносове

Ведомства готовы вести диалог с петербуржцами и вносить все пожелания и замечания в проект.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что в Петербурге прокомментировали антимусорные митинги в Петергофе и Ломоносове. Об этом сообщает Смольный.

Ведомства готовы вести диалог с петербуржцами и вносить все пожелания и замечания в проект.

"В настоящий момент Комитет по благоустройству принимает все комментарии, пожелания и претензии по территориальной схеме обращения с отходами до 07 февраля 2020 года (включительно)", —сказано в сообщении.

Отмечается, что те 13 локаций, которые заявлены в документе были взяты еще из генерального плана 2005-го года.

"То есть фактически, это означает лишь то, что эти места могут быть использованы под строительство таких объектов, но никак не должны быть использованы", —отметили в ведомстве.

Напомним, что митинг в Петергофе длился чуть больше часа. Желающие высказывались в микрофон и держали плакаты с лозунгами "Беглов, не порти воздух", "Нам еще здесь жить", "Мы против МСЗ , мы за переработку", "Колпинский район против".

Подобные заводы хотят построить в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово .

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге решили начать мусорную реформу в 2020 году.

Фото:администрация спб