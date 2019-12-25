В ходе визита губернатор осмотрел большой и малый бассейны, два спортивных зала, столовую.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что власти Петербурга посетили с инспекцией школу в Приморском районе. Об этом сообщает администрация Северной столицы.

Инспекцию провели в школе №573 на Туристской улице. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил столовую, большой и малый бассейны и два спортивных зала. Соответствующее образовательное учреждение в этом году примет около 1100 юных петербуржцев.

В администрации Петербурга отметили, что в школе предусмотрены беговые дорожки, игровые площадки, лифты для маломобильных граждан.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы делятся фотографиями двойной радуги в соцсетях.

Фото: gov.spb.ru