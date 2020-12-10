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Власти Петербурга планируют оптимизировать городскую инфраструктуру с помощью данных сим-карт
Сегодня, 13:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга планируют оптимизировать городскую инфраструктуру с помощью данных сим-карт

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Собранные данные помогут узнать численность проживающего и работающего населения в разных районах Петербурга, динамику их перемещений по городу, загруженность общественного транспорта.

В Петербурге планируют усовершенствовать систему "Безопасный город" и транспортную инфраструктуру с помощью данных сим-карт. Информация появилась на сайте государственных закупок.

Городской мониторинговый центр до 12 октября проводит конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях петербуржцев. Данная информация будет передаваться в профильные городские учреждения. Цена контракта составляет 35,2 миллиона рублей.

Собранные данные помогут узнать численность проживающего и работающего населения в разных районах Петербурга, динамику их перемещений по городу, загруженность общественного транспорта.

В конце сентября стало известно, что Ленобласть закупит кирпичи за 2 млн рублей.

Фото: pexels

Теги: безопасный город, сим-карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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