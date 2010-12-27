Власти Петербурга планируют начать стройку Восточного скоростного диаметра в 2019 году

Об этом сообщил Губернатор города Георгий Полтавченко во время визита на инвестиционные объекты, которые были введены в строй за последнее время.

В пятницу, 7 сентября, Губернатор города Георгий Полтавченко во время визита на инвестиционные объекты, которые были введены в строй за последнее время заявил, что стройка ВСД начнется в 2019 году. Сообщает пресс-служба аппарата.

Так, представители власти посетили открытие эксплуатационной базы "Юг" Западного скоростного диаметра .

Эксплуатационная база оснащена по последнему слову техники, что позволяет в любое время года содержать трассу в отличном состоянии, пригодном для скоростного движения отметил губернатор Петербурга

Также Георгий Полтавченко почеркнул, что " ЗСД серьезно разгрузила центр". Помимо этого он сообщил, что на данный момент идет проектеровка Восточного скоростного диаметра.

Напомним, что ВСД должен расположиться на территориях Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов.

Общая стоимость магистрали составит 160 млрд рублей.

Фото: gov.spb.ru