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Власти Петербурга организуют похороны альпиниста Боброва
Сегодня, 18:59
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IRINA_CHALKINA
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Власти Петербурга организуют похороны альпиниста Боброва

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Заседание рабочей группы состоится утром 21 августа. На нем будет определены дата и место прощания и похорон.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распарядился, чтобы создали рабочую группу, которая займется организацией похорон  старейшего в мире покорителя Северного полюса Михаила Боброва. Сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

По поручению Г. Полтавченко, рабочую группу возглавит вице-губернатор СПб А. Н. Говорунов

сообщает пресс-секретарь губернатора

Ранее губернатор и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров принесли свои соболезновния родственникам почетного гражданина Петербурга. 

Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести. Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем

отмечает губернатор 

Напомним, что Михаил Бобров умер вечером 19 августа. Заслуженный тренер России скончался на 95-году жизни. 

Фото: pixabay

Теги: георгий полтавченко , михаил бобров , похороны михаила боброва
Категории: Лента новостей Новости СПб

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