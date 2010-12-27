Власти Петербурга организуют похороны альпиниста Боброва

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распарядился, чтобы создали рабочую группу, которая займется организацией похорон старейшего в мире покорителя Северного полюса Михаила Боброва. Сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
По поручению Г. Полтавченко, рабочую группу возглавит вице-губернатор СПб А. Н. Говорунов
сообщает пресс-секретарь губернатора
Ранее губернатор и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров принесли свои соболезновния родственникам почетного гражданина Петербурга.
Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести. Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем
отмечает губернатор
Напомним, что Михаил Бобров умер вечером 19 августа. Заслуженный тренер России скончался на 95-году жизни.
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