Власти Петербурга организуют похороны альпиниста Боброва

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распарядился, чтобы создали рабочую группу, которая займется организацией похорон старейшего в мире покорителя Северного полюса Михаила Боброва. Сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ранее губернатор и глава городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров принесли свои соболезновния родственникам почетного гражданина Петербурга.

Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести. Мне не раз доводилось с ним общаться, и он всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием. Он очень любил наш город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем

отмечает губернатор