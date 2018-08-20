Почетный житель Петербурга Михаил Бобров‍ скончался на 95-м году жизни

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В субботу, 19 августа, скончался почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Бобров. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Накануне, 11 августа, Боброву исполнилось 95 лет. Последние 25 лет он работал профессором Гуманитарного университета профсоюзов.

Не просто заведовал кафедрой физического воспитания. Делал окружающих светлее и лучше, облагораживал университетское пространство. Дорогой Михаил Михайлович! Вы всегда будете с нами!" Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП

Дата и место похорон пока неизвестны.

Во время войны Михаил Бобров был разведчиком на Ленинградском фронте, а также инструктировал альпинистов горно-стрелкового отряда. Он внес весомый вклад в развитие отечественного спорта: основал школу современного пятиборья, тренировал сборную Ленинграда по этому виду спорта, воспитал 50 мастеров спорта, работал консультантом по трюкам на "Ленфильме".

Помимо этого, Бобров занесён в "Книгу рекордов Гиннеса" как старейший в мире покоритель Северного полюса

Фото: gov.spb.ru