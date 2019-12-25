Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

В столичной мэрии уверены, это поможет сократить количество ДТП и снизить уровень смертности.

Снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час позволит сократить количество аварий и снизить уровень смертности. Такое мнение в беседе с журналистами РБК выразил заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.

По мнению чиновника, такая мера позволит снизить смертность в три-четыре раза, а число дорожно-транспортных происшествий – более чем на треть. Кроме того, считает Ликсутов, нововведение положительно скажется на количестве пробок в Москве.

Как только количество ДТП в день переваливает за две тысячи, сразу добавляется два балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость. Максим Ликсутов, заммэра Москвы

Он отметил, что соответствующие предложения уже направлены правительство России и министерство внутренних дел страны.

Ранее в Минздраве РФ отметили рост числа граждан, пострадавших в дорожных авариях.

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