В Минздраве отметили ДТП, произошедшие по вине пьяных водителей.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП. Такое заявление специалист сделал в эфире местного телеканала "Россия-24". По словам чиновника, рост смертности связан в том числе и с вождением в нетрезвом виде.

Мы видим рост количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и нетрезвые водители, которые… в том числе создают те или иные аварийные ситуации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что каждый водитель, садясь за руль, должен четко понимать то, что он несет ответственность не только за собственную безопасность. Мурашко призвал сограждан в новогодние и рождественские праздники особенно внимательно ездить за рулем автомобиля, а также не злоупотреблять алкогольными напитками.

Мурашко сообщил об увеличении объема медомощи в РФ более чем на 25%.

Фото: YouTube / Россия-24

