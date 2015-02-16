Мурашко сообщил об увеличении объема медомощи в РФ более чем на 25%

Глава Минздрава привел статистику по медпомощи за текущий год.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении объема медицинской помощи в РФ более чем на 25% за 2021 год. Такими показателями чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Специалист объяснил, что правительство разработало систему проактивного направления пациента на высокотехнологическую помощь.

Объемы оказания медицинской помощи выросли больше чем на 25% в федеральных учреждениях. Это уникальная вещь. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что когда Минздрав РФ собирался внедрять данную модель работы, было много скептически настроенных сторон. Их мнение основывалось на том факте, что кабмину придется проводить новые взаиморасчеты с субъектами РФ. Однако именно они не позволяли сдерживать доступность услуг для пациента. Мурашко напомнил, что некоторые виды медицинской помощи невозможно оказать в каждой клинике, а другие - следует приближать к местам жительства.

Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году.

Фото: YouTube / Россия-24