Глава Минздрава призвал каждого чеовека внести свой вклад в борьбу с пандемией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Министр верит в то что для победы над распространением коронавирусной инфекции необходимо участие каждого гражданина. Таким образом специалист ответил на вопрос журналистов о том, завершится ли пандемия в следующем году.

Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что для страны профилактическое направление для борьбы с коронавирусом является самым главным приоритетом.

Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19.

Фото: YouTube / Россия-24