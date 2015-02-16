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Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году
Сегодня, 12:23
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Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году

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Глава Минздрава призвал каждого чеовека внести свой вклад в борьбу с пандемией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Министр верит в то что для победы над распространением коронавирусной инфекции необходимо участие каждого гражданина. Таким образом специалист ответил на вопрос журналистов о том, завершится ли пандемия в следующем году.

Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде. 

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что для страны профилактическое направление для борьбы с коронавирусом является самым главным приоритетом.

Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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