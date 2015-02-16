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Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19
Сегодня, 12:02
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Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от COVID-19

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Глава Минздрава рассказал о правильной терапии заражения коронавирцсной инфекцией.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата против COVID-19. Такое мнение специалист высказал в эфире телеканала "Россия-24".

Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, - это препараты для раннего старта.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт уточнил, что работающие сейчас противоковидные лекарства пациент должен принимать для того, чтобы оказаться в безопасном для него формате протекания заражения. При этом врач должен назначить терапию зараженному на протяжении первых трех дней. такой вариант лечения Мурашко считает идеальным.

Мурашко: появление новых препаратов от ковида - не причина отложить вакцинацию.

Фото: YouTube / Россия-24

Теги: минздрав, михаил мурашко, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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