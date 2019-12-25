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Мурашко: появление новых препаратов от ковида - не причина отложить вакцинацию
Сегодня, 11:50
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Мурашко: появление новых препаратов от ковида - не причина отложить вакцинацию

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Глава Минздрава РФ назвал число вакцинированных в РФ граждан.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что появление новых препаратов от коронавирусной инфекции - не причина отложить вакцинацию граждан. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист напомнил журналистам о том, что первую дозу прививки для профилактики заражения ковидом получили на данный момент свыше 78 млн человек по стране.

Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В России зафиксировали незавозные случаи заражения "омикроном".

Фото: Правительство России, YouTube / Россия-24

Теги: массовая вакцинация, минздрав, михаил мурашко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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