Мурашко: появление новых препаратов от ковида - не причина отложить вакцинацию

Глава Минздрава РФ назвал число вакцинированных в РФ граждан.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что появление новых препаратов от коронавирусной инфекции - не причина отложить вакцинацию граждан. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист напомнил журналистам о том, что первую дозу прививки для профилактики заражения ковидом получили на данный момент свыше 78 млн человек по стране.

Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В России зафиксировали незавозные случаи заражения "омикроном".

Фото: Правительство России, YouTube / Россия-24